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Новости 10:07

В Крыму отменили парад 9 Мая и шествие "Бессмертного полка"

фото ЗакС политика В Крыму отменили парад 9 Мая и шествие "Бессмертного полка"

Парада по случаю 9 Мая, а также шествия "Бессмертного полка" в Севастополе и других крымских городах проводиться не будет из соображений безопасности, известил у себя в Telegram-канале глава региона Сергей Аксёнов.

"Органы власти Республики Крым и города-героя Севастополя приняли совместное решение не проводить праздничные демонстрации на 1 Мая, шествия "Бессмертного полка" и военный парад на 9 Мая. Это решение обусловлено соображениями безопасности", - отчитался губернатор.

В то же время ветеранов Великой Отечественной войны не оставят без внимания, уточнил руководитель региона. Местные чиновники навестят их и принесут свои поздравления по случаю Дня Победы.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об отмене парадов Победы в регионе.

При этом кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков уверил, что мероприятие по случаю 9 Мая пройдёт на Красной площади.


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