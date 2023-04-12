Вице-спикером петербургского парламента стал Павел Иткин из ЛДПР

Новым заместителем председателем Законодательного собрания Петербурга стал руководитель фракции ЛДПР Павел Иткин, передает корреспондент ЗАКС.Ру. По итогам тайного голосования на заседании 12 апреля его кандидатуру поддержали 30 депутатов.

- Уважаемые коллеги. Все вы меня знаете. Я считаю, что должность заместителя председателя - это не политическая должность, это, в первую очередь, работа. Работа друг с другом. Вы прекрасно знаете, что я умею не только слушать, но и слышать. У нас много общего, у нас много задач, - сказал Иткин перед депутатами.

Иткин заседает в парламенте с июля 2019 года. Тогда он занял место своего бывшего бизнес-партнера Олега Капитанова, который ушел на работу в Смольный. В 2021 году Иткин избрали по партийному списку.

Кроме него, на пост зампреда ЗакСа претендовал лидер фракции КПРФ Роман Кононенко. Его кандидатуру поддержали 10 человек.

Должность вице-спикера ЗакСа освободилась после ухода с этого поста Марины Шишкиной. Ее отставку приняли не все депутаты. Трое проголосовали "против" сложения полномочий. Член фракции КПРФ Алексей Зинчук рассказал корреспонденту ЗАКС.Ру, что он был одним из этих людей. Депутат считает, что в руководстве парламента должны быть и мужчины, и женщины.

Константин Леньков