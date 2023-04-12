Совфед одобрил поправки об электронных повестках и ограничениях для неявившихся в военкомат

Совет Федерации России 12 апреля поддержал поправки в закон "О воинской обязанности и военной службе" о создании единого реестра воинского учета и введении электронных повесток для военнообязанных. За проголосовали 163 сенатора. Против - один.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко, комментируя инициативу, заявила, что закон направлен на минимизацию очных визитов граждан в военные комиссариаты и разгрузку работников военкоматов. Она также попросила коллег разъяснять смысл закона гражданам "простым языком" и призывать их "не поддаваться на провокации".

С критикой поправок выступила сенатор Людмила Нарусова. Она заявила, что новые меры направлены на ограничение прав и они не стыкуются с существующими законами. Предложенные наказания сенатор назвала неадекватными ситуации.

"Давайте не будем лукавить, мы все понимаем, на что этот закон направлен", - добавила Нарусова.

Матвиенко в ответ на это заметила, что все существующие нормы дополняются новыми современными возможностями. Спикер повторила, что поправки вызвали тревоги у людей из-за недостатка информации. Ее поддержал присутствовавший на заседании заместитель министра обороны Николай Панков. Генерал заявил, что закон понадобился "для того, чтобы сделать жизнь призывника комфортнее".

"Посмотрите мировую практику - по какому пути она идет. Если ты не законопослушный гражданин, в отношении тебя вводятся ограничительные меры - билет на самолет не купишь", - заметил Панков.

Накануне Госдума одобрила поправки сразу во втором и третьем чтениях. Согласно им, законными становятся электронные повестки, которые будут отправлять в личные кабинеты военнообязанных на "Госуслугах". Юридически электронные уведомления приравниваются к бумажным.

Повестки будут считаться полученными с момента появления в личном кабинете. Кроме того, в России создадут единого реестра воинского учета, в котором будет собрана информация о всех разосланных повестках. В случае, если гражданин не пользуется "Госуслугами" и не брал бумажную повестку в руки, она будет считаться полученной "по истечении 7 дней с даты ее размещения в реестре повесток".

После получения повестки призывникам будет запрещен выезд из России. В случае неявки в военкомат в течение 20 дней по отношению к ним могут быть применены иные ограничительные меры: запрет на управление транспортным средством, на операции с недвижимостью, на получение кредитов и займов, на регистрацию индивидуальным предпринимателем или самозанятым.