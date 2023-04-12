ЗакС в первом чтении принял законопроект об изменении бюджетного процесса в Петербурге

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании 12 апреля в первом чтении поддержали законопроект о внесении изменений в бюджетный процесс, передает корреспондент ЗАКС.Ру. В частности, предлагается расширить список источников расходных обязательств, включив в них соглашения о межрегиональном сотрудничестве.

Некоторые депутаты решили, что с помощью этого законопроекта Смольный сможет самостоятельно распоряжаться бюджетом города без согласования парламента. Михаил Амосов "Справедливая Россия - За правду") и Борис Вишневский ("Яблоко") призвали коллег не голосовать за закон.

- В действующей редакции закона о бюджетном процессе расходные обязательства устанавливаются только городскими законами, - заявил с трибуны Вишневский. - Теперь нам предлагают передать эти полномочия еще и правительству. Если раньше правительство исполняло бюджет, утвержденный Законодательным собранием, то теперь оно само будет еще и формировать его часть. Причем, любую - как угодно большую. Без всякого участия парламента. В том числе, называя это "госпрограммами", или ссылаясь на "соглашения о межрегиональном сотрудничестве для совместного развития инфраструктуры", которые также подписывает правительства.

Против законопроекта проголосовали 7 парламентариев, за - 31. Поправки будут принимать до 21 апреля.

Константин Леньков