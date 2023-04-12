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Новости 15:38

Нилов предложил ввести "военный налог" на время проведения СВО

фото ЗакС политика Нилов предложил ввести "военный налог" на время проведения СВО

Избранный от Петербурга депутат Госдумы Олег Нилов предложил ввести специальный "военный налог" на время действия военной спецоперации. В своем выступлении он апеллировал к украинскому опыту, где узаконены подобные отчисления.

"Несколько процентов, 2-3 процента к НДФЛ. Это что, невозможные какие-то траты и потери?", - произнес справедливоросс.

Депутат предрек, что часть общества может обрушиться на него с критикой новой идеи. Поэтому он оговорился, что обращается не к "блогерам диванным", а к "мужчинам".

"Заплатив тысячу, две тысячи в месяц, эта многомиллионная наша армия военнообязанных и просто находящихся в возрасте до 45-50 лет мужчин, я считаю, решит серьезнейшую проблему", - подсчитал парламентарий.

Накануне Нилов заявил, что прежде всего следует посылать в зону СВО нарушителей закона, стритрейсеров и бойцов без правил. Напомним, 12 апреля Госдума приняла поправки об электронных повестках и поражении в правах уклоняющихся от воинской службы.


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Нилов Олег Анатольевич 




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