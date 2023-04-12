Нилов предложил ввести "военный налог" на время проведения СВО

Избранный от Петербурга депутат Госдумы Олег Нилов предложил ввести специальный "военный налог" на время действия военной спецоперации. В своем выступлении он апеллировал к украинскому опыту, где узаконены подобные отчисления.

"Несколько процентов, 2-3 процента к НДФЛ. Это что, невозможные какие-то траты и потери?", - произнес справедливоросс.

Депутат предрек, что часть общества может обрушиться на него с критикой новой идеи. Поэтому он оговорился, что обращается не к "блогерам диванным", а к "мужчинам".

"Заплатив тысячу, две тысячи в месяц, эта многомиллионная наша армия военнообязанных и просто находящихся в возрасте до 45-50 лет мужчин, я считаю, решит серьезнейшую проблему", - подсчитал парламентарий.

Накануне Нилов заявил, что прежде всего следует посылать в зону СВО нарушителей закона, стритрейсеров и бойцов без правил. Напомним, 12 апреля Госдума приняла поправки об электронных повестках и поражении в правах уклоняющихся от воинской службы.