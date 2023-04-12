Пикалев пожаловался на состояние гостиниц Смольного

Вице-губернатор Петербурга Валерий Пикалев не удовлетворен качеством работы Дирекции по управлению гостиничным и ресторанным комплексом, что следует из его письма главе городу Александру Беглову. На документ ссылается "Фонтанка". Пикалев выступает против возможного продления полномочий начальника ведомства Юлии Ткаченко.

По мнению автора письма, у дирекции дела идут плохо в связи с нехваткой сотрудников и неэффективным распоряжением городской собственностью. Пикалев указывает, что при этом есть проблемы с освоением субсидий.

На сегодняшний день, по оценке чиновника, в ремонте нуждается гостиничный комплекс "Смольнинский", отель "Меркурий" и государственная резиденция К-1 на Каменном острове. В ряде случаев работы были остановлены.

Кроме того, оставшимся сотрудникам "гостиничной" структуры городского правительства продолжают задерживать зарплату, что уже привело к обращениям в прокуратуру.