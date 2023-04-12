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Новости 16:59

МВД выступило против легализации онлайн-торговли вином

фото ЗакС политика МВД выступило против легализации онлайн-торговли вином

Предложение некоторых сенаторов и чиновников ввести в России эксперимент по онлайн-торговле вином не нашел поддержки у силовиков. МВД считает, что не существует надежного способа оградить от таких покупок несовершеннолетних, о чем говорится в письменном ответе ведомства "Интерфаксу".

Кроме того, правоохранители опасаются, что местом реализации алкогольной продукции, купленной через интернет, могут стать школы.

Наконец, легализация дистанционной продажи спиртного, с точки зрения МВД, может противоречить региональным ограничениям в этой сфере.

Идею продавать отечественное вино в режиме онлайн через "Почту России" ранее поддержал Минфин, но осудил Минздрав. В свою очередь, руководство Совфеда с интересом отнеслось к предложению продавать алкоголь через электронные площадки по QR-кодам.


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