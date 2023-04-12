В ЗакСе высказались об электронных повестках

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский высказался в поддержку закона об электронных повестках, принятом накануне депутатами Государственной думы. Спикер уверен, что новый закон в будущем сможет решить проблемы, возникшие при мобилизации.

- Я это поддерживаю, потому что по большому счету, мы говорили по мобилизации, которая проходила у нас осенью, было достаточно много проблем в военкоматах. В первую очередь, конечно, вопрос учета. Мы с вами помним, как повестки у нас присылали и многодетным, ребятам, у которых есть отсрочка в связи с тем, что они учатся. Мне кажется очень важным в целом идти в вопросе цифровизации, чтобы избежать тех проблем, с которыми мы в прошлый раз столкнулись, - сказал Бельский.

Противоположного мнения придерживается фракция "Яблоко" в городском парламенте. Депутат Борис Вишневский заявил, что намерен добиваться отмены этого закона.

- "Яблоко" категорически против закона, принятого вчера, о возможности не просто направлять повестку в военкоматы через Госуслуги, но и об установлении правила, по которому, если даже вы никакой повестки не получали, но она вам направлена, через 7 дней будет считаться, что вы ее получили без каких-либо доказательств. Вам запретят выезд, ограничат в правах на распоряжение имуществом, вождение автомобиля, регистрацию сделок, - заявил Вишневский.

Напомним, согласно новому закону, граждане, подлежащие призыву на военную службу, не смогут избежать получения повестки. Кроме бумажного формата приглашения в военкомат и аналогичного сообщения на портале Госуслуг, данные о направлении повестки будут фиксировать в едином реестре повесток, где по истечении семи дней документ будет автоматически считаться врученным вне зависимости от того, расписывался ли в нем призывник или нет. Также на период между отправкой повестки и фактической явкой в военкомат гражданам будет запрещено покидать страну. В случае неявки также предусмотрены ограничения: нельзя будет заключать сделки и распоряжаться имуществом.

Константин Леньков