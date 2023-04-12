Аллу Пугачеву просят проверить на предмет материальной помощи ВСУ

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить финансовые операции народной артистки РФ Аллы Пугачевой. Общественник заподозрил находящуюся за пределами страны певицу в денежной поддержке украинской армии, передает ТАСС.

"Ранее Федеральным проектом были установлены иностранное финансирование деятельности Аллы Пугачевой и ее связи с западными спецслужбами", - также говорится в документе.

Бородин акцентирует внимание на том, что знаменитость находится в Израиле и позволяет себе критические замечания относительно действий РФ в рамках продолжающейся военной спецоперации.

В сентябре прошлого года на Пугачеву поступила жалоба в правоохранительные органы: полицейских попросили проверить высказывания певицы на "дискредитацию армии" (ст. 20.3.3 КоАП).

фото: Alla-Art Channel / YouTube (скриншот)