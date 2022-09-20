Высказывания Аллы Пугачевой проверяют на предмет "дискредитации армии"

На народную артистку РСФСР Аллу Пугачеву пожаловалась в правоохранительные органы жительница Московской области, посчитавшая, что публичная просьба певицы признать ее иноагентом может подпадать под статью КоАП о дискредитации армии (20.3.3). Об этом сообщает руководимый Ксенией Собчак медиапроект "Осторожно, новости". Заявительница также просит полицейских проверить, получает ли Пугачева некую поддержку из-за рубежа.

Ранее в Кремле отказались комментировать просьбу певицы о включении ее в реестр иноагентов. Резонансный поступок Пугачевой был продиктован несогласием с объявлением иноагентом, действующим в интересах Украины, ее супруга Максима Галкина*.

*Минюст внес Максима Галкина в реестр физлиц-иноагентов

фото: Alla-Art Channel / YouTube (скриншот)