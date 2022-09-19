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Новости 12:28

В Кремле отказались комментировать просьбу Пугачевой о признании иноагентом

фото ЗакС политика В Кремле отказались комментировать просьбу Пугачевой о признании иноагентом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать просьбу певицы Аллы Пугачевой признать ее иноагентом, передает 19 сентября "Интерфакс". В разговоре с журналистами спикер выразил мнение, что эта тема не относится к вопросам в зоне ответственности Кремля.

"Я не буду комментировать никак эту тему. Я не думаю, что это вопрос, который относится к Кремлю", — заявил Песков в ответ на вопросы, считают ли во власти мнение Пугачевой авторитетным по этому поводу и имеется ли необходимость реагировать на заявление певицы.

Минюст 16 сентября включил супруга Пугачевой Максима Галкина* в перечень иностранных агентов. Спустя два дня певица обратилась к ведомству с требованием включить в таком случае в соответствующий список и себя.

*Минюст внес Максима Галкина в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента


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