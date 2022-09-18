"Прошу зачислить меня в ряды иноагентов": Пугачёва поддержала своего супруга Максима Галкина*

Народная артистка России, певица Алла Пугачёва вступилась за своего мужа Максима Галкина*, который попал в список иностранных агентов Минюста РФ* из-за своих критических высказываний о ситуации на Украине. Обращение исполнительницы опубликовано в её социальных сетях.

"Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем — честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим родине процветания", — представила свою позицию по вопросу Пугачёва.

Днём ранее, 17 сентября, сам Максим Галкин* высказался о своём попадании в иноагентский перечень. Уточним, что по версии Минюста РФ артист якобы получал деньги из Украины, что и послужило внесением его в обозначенный реестр.

*Минюст внёс Максима Галкина в реестр физлиц-иноагентов

Фото: социальные сети Аллы Пугачёвой