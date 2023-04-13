"Ломоносовскую" снова закрывали из-за внеплановой остановки эскалатора

Утром в четверг, 13 апреля, станцию петербургского метрополитена вновь закрывали на вход из-за неисправности эскалатора. Об изменении в работе вестибюля известила пресс-служба городской подземки.

Так, станция закрылась в 7:26 и вновь начала пускать пассажиров через 10 минут — в 7:37.

Этот случай уже не единичный. Последний раз аналогичная ситуация возникала 8 апреля, а перед этим — 19 марта.

Отметим, что в начале марта сообщалось о капитальном ремонте эскалаторов на "Ломоносовской". Работы должны были начаться 3 марта.