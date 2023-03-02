Эскалаторы на "Ломоносовской" начнут чинить раньше срока

Капитальный ремонт эскалаторов на петербургской станции метро "Ломоносовская" стартует уже завтра, 3 марта, а не неделей позже, как это планировалось изначально. О сдвиге сроков сообщает пресс-служба городской подземки.

Ремонт будет сопряжен с изменением режима работы станции и неудобствами для пассажиров. По будним дням с 7:45 по 9:00 вход на нее ограничат. Такие условия продлятся до 19 мая.

Отметим, что 4 марта почти на год полностью закроется "Ладожская". Кроме того, накануне начальник подземки анонсировал закрытие на капремонт и реконструкцию шести станций синей ветки в ближайшие четыре года.