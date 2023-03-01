Интервал движения автобусов от "Ладожской" пообещали сократить до минуты

Зампред петербургского комитета по транспорту Ренат Ягудин рассказал журналистам новые подробности обслуживания пассажиров на период закрытия станции метро "Ладожская". Движение наземного транспорта с 4 марта будет организовано таким образом, что время ожидания автобуса не превысит одной минуты, пообещал чиновник.

"Совокупный интервал на Заневском проспекте составит по всем автобусным маршрутам менее минуты. Достаточно интенсивное движение — и всё делается для того, чтобы быстрее пассажиров доставить до ближайших станций метрополитена", - приводит его слова РБК Петербург.

По подсчетам Ягудина, в общей сложности комитет в связи с капитальным ремонтом станции усилил "порядка пятидесяти транспортных средств".

Ранее по причине предстоящего закрытия "Ладожской" на соседней "Новочеркасской" увеличили пропускную способность, а также изменили схему движения пассажиров в связанном с ней подземном переходе. Наконец, помимо увеличения числа автобусов и маршрутов утвердили еще одно решение: граждан от "Ладожской" до "Площади Александра Невского" с 4 марта будет возить бесплатный трамвай-шатл.