Глава петербургской подземки поделился планами по закрытию станций на ремонт

Начальник ГУП "Петербургский метрополитен" Евгений Козин рассказал 1 марта о приблизительных планах по закрытию станций после того, как "Чернышевская" и "Ладожская" вернутся в строй, передает "Деловой Петербург". В частности, планируется реконструкция вестибюлей трех станций "синей" ветки метро, следует из его слов.

"Это "Фрунзенская" со строительством единого диспетчерского центра, "Парк Победы" и "Электросила". Естественно, все станции второй линии одновременно закрываться не будут, иначе мы создадим коллапс на и без того загруженной ветке", — рассказал Козин. Он уточнил, что ремонтные работы будут выполняться последовательно "с учетом особенностей локаций вестибюлей".

Ожидается, что работы на "Фрунзенской" с заменой эскалаторов стартуют в конце 2023 года и продлятся до 2025 года, однако сроки могут быть изменены по итогам получения разрешения Главгосэкспертизы. Ремонт "Парка Победы" ожидается в 2024-2025 годах, а "Электросилы" — в 2027 году.

Что касается капитального ремонта, то после "Ладожской" может настать черед "Удельной". Предполагается, что работы здесь продлятся с февраля 2024 года по январь 2025 года. После этого с января 2025 по январь 2026 года планируется ремонт "Озерков". Кроме того, в дальнейшем подземка рассчитывает отремонтировать второй наклонный ход "Технологического института" и второй вестибюль "Площади Ленина".

Станция метро "Ладожская" закроется на ремонт 4 марта, для разгрузки пассажиропотока среди прочего запустят бесплатный трамвай по мосту Александра Невского, а также увеличат пропускную способность "Новочеркасской". "Чернышевская" закрылась на ремонт в конце октября, работы должны продлиться до мая 2024 года.