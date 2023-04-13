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"Живьём съедят": Песков отказался называть имена заинтересованных в ПМЭФ "недружественных" бизнесменов

фото ЗакС политика "Живьём съедят": Песков отказался называть имена заинтересованных в ПМЭФ "недружественных" бизнесменов

Кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков известил о наличии заинтересованных в участии в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) бизнесменов из "недружественных" стран. При этом их имена он не конкретизировал из неких соображений их же безопасности.

"Даже если они будут, мы не можем о них говорить, потому что, если мы об этом скажем, их просто живьём съедят", — приводит слова Пескова РИА Новости.

Также чиновник не стал называть имя модератора титульной пленарной сессии ПМЭФ, отметив, что его кандидатуру уже согласовали.

Ранее ПМЭФ объявил о смене официального автомобиля с Mercedes Benz на китайский EXEED.

XXVI форум пройдёт с 14 по 17 июня.


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