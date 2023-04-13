ФСБ считает украинские спецслужбы и российских оппозиционеров причастными к теракту в петербургском кафе

Федеральная служба безопасности РФ объявила о раскрытии причастных ко взрыву в петербургском кафе, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский.

По версии силовиков, за терактом стоят украинские спецслужбы и их агенты, а также уехавшие из России оппозиционеры Леонид Волков* и Иван Жданов**. Последние якобы неоднократно призывали обвиняемую во взрыве Дарью Трепову к совершению противоправных действий.

Убийство Татарского, как полагают в ФСБ, организовал украинец Юрий Денисов, который передал Треповой через посредника начинённую взрывчаткой фигуру.

Денисов перебрался из Киева в Латвию, а оттуда в Москву, где собирал данные о военкоре, утверждают в ФСБ. После теракта он улетел из РФ в Армению, а затем в Турцию. Мужчину объявили в международный розыск.

Напомним, 2 апреля в кафе Street Food Bar № 1 на Васильевском острове прогремел взрыв, в результате которого скончался Владлен Татарский. Силовики считают, что в инциденте виновата петербурженка Дарья Трепова, которая вручила военкору сдетонировавшую впоследствии статуэтку. Сейчас девушка находится в СИЗО по делу о теракте, повлёкшем умышленное причинение смерти человеку (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ).

*Минюст внёс Леонида Волкова в единый реестр иноагентов

**Минюст внёс Ивана Жданова в единый реестр иноагентов