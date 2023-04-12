Адвокаты Дарьи Треповой обжаловали её арест по делу о теракте в кафе в Петербурге

Басманный суд Москвы получил апелляционную жалобу на арест 26-летней петербурженки Дарьи Треповой в рамках уголовного дела о теракте в кафе Street Food Bar №1 на Университетской набережной, сообщает ТАСС.

Судя по всему, адвокаты подсудимой направили заявление по почте, так как очно в суд они не явились.

В отношении Треповой расследуются уголовные дела о теракте, повлёкшем умышленное причинение смерти человеку (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ), и о незаконном ношении взрывчатых устройств, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ). Предполагается, что именно из её рук военкор Владлен Татарский получил статуэтку, начинённую взрывчаткой. В результате взрыва он скончался.

Подробнее об аресте жительницы Петербурга - читайте в материале ЗАКС.Ру.