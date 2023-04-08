Представители Дарьи Треповой не стали обжаловать постановление о её аресте

Согласно картотеке судебных дел Москвы, адвокаты 26-летней петербурженки Дарьи Треповой не стали обжаловать постановление о помещении её в СИЗО, передаёт РИА Новости.

"Таким образом, либо представители Треповой не стали обжаловать ее арест, либо не успели — трехдневный срок для этого истек", — информирует агентство.

ТАСС со ссылкой на Басманный райсуд пишет, что в инстанцию не поступала жалоба на арест петербурженки и срок на её подачу уже истёк, однако защита всё ещё может сделать это по почте.

"Технически в картотеке суда появилось решение о том, что постановление суда об избрании меры пресечения в отношении обвиняемой вступило в силу. Однако защита или обвиняемая могут обжаловать арест по почте, и в этом случае в суде будет назначена дата рассмотрения жалобы в апелляционной инстанции Мосгорсуда", — рассказали в суде.

Во вторник Басманный суд Москвы арестовал Трепову до 2 июня по делу о теракте, повлекшем умышленное причинение смерти человеку (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ), и о незаконном ношении взрывчатых устройств, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ). На заседание суда не допустили журналистов.

Взрыв в петербургском кафе прогремел вечером 2 апреля, в результате инцидента погиб военкор Владлен Татарский, ещё более 40 человек получили ранения различной степени тяжести. Трепова была задержана на следующий день. По версии следствия, она преподнесла Татарскому бюст с заложенным внутри взрывным устройством. Более подробно об аресте петербурженки читайте в материале ЗАКС.Ру.