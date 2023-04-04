Дарью Трепову арестовали на два месяца по делу о теракте в петербургском кафе

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и арестовал петербурженку Дарью Трепову, которую обвиняют в совершении теракта в кафе на Васильевском острове, случившегося в минувшее воскресенье. Как сообщает издание Sota, по решению судьи Валентины Левашовой фигурантка пробудет под стражей как минимум до 2 июня.

На заседание явилось несколько десятков журналистов, коридоры суда оказались переполнены. Однако из зала журналистов выгнали под предлогом сохранения неприкосновенности частной жизни фигурантов дела. Трепова и ее защитник Даниил Берман выступили против этого решения.

Напомним, что взрыв в кафе Street Food Bar №1 на Университетской набережной прогремел вечером 2 апреля. На следующее утро в Петербурге задержали подозреваемую в причастности к взрыву 26-летнюю Дарью Трепову. Еще через сутки ей предъявили обвинение в организованном теракте (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК) и незаконном ношении взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1 УК).

В результате взрыва погиб военкор Владлен Татарский, посмертно награжденный орденом Мужества, и пострадало не менее 40 человек. По версии следствия, в ходе творческого вечера Татарского на сцене взорвалась статуэтка, которую подарила ему посетившая мероприятие Трепова.