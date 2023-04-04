СК подал ходатайство о заключении Дарьи Треповой под стражу

Петербурженке Дарье Треповой, фигурирующей в деле о теракте в кафе на Университетской набережной, официально предъявили обвинение, передает пресс-служба СК.

26-летней задержанной инкриминируют осуществление террористического акта, совершенного организованной группой и повлекшего умышленное причинение смерти человеку (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК), а также незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой (ч. 4 ст. 222.1 УК).

Следствие попросило суд заключить обвиняемую под стражу.

Напомним, что взрыв в заведении Street Food Bar №1 на Васильевском острове прогремел 2 апреля на творческом вечере военкора Владлена Татарского, который погиб на месте происшествия. По последним данным, всего при теракте пострадало не менее сорока человек. После задержания Трепова рассказала, что передала военкору подарок в виде статуэтки, в которой оказалось заложено самодельное взрывное устройство. В ближайшее время Басманный суд Москвы должен избрать ей меру пресечения.