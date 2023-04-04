Количество пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге продолжает расти

После теракта в петербургском заведении Street Food Bar № 1, при котором погиб военкор Владлен Татарский, медицинская помощь потребовалась уже 40 гражданам, передаёт РИА Новости со ссылкой на Минздрав.

"По оперативным данным, в результате инцидента в кафе в Санкт-Петербурге за медицинской помощью обратились 40 человек, в их числе трое несовершеннолетних", — сообщили в ведомстве.

В больницах находятся 25 человек, пятеро из которых в тяжёлом состоянии.

40-летний Татарский погиб на своем творческом вечере в результате взрыва, случившегося в кафе на Университетской набережной. Подозреваемую в причастности к инциденту Дарью Трепову задержали утром 3 апреля. После допроса её увезли в Пулково: меру пресечения 26-летней фигурантке дела определит Басманный суд Москвы. Ранее СК переквалифицировал дело с убийства общеопасным способом (ч. 2 ст. 105 УК) на теракт (ч. 3 ст. 205 УК).