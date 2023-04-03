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Новости 19:31

"Фонтанка": Подозреваемую в причастности ко взрыву в кафе этапируют в Москву

фото ЗакС политика "Фонтанка": Подозреваемую в причастности ко взрыву в кафе этапируют в Москву

Дарью Трепову, подозреваемую в причастности ко взрыву в кафе на Васильевском острове, собираются судить в Москве, сообщает "Фонтанка" со ссылкой на свои источники. По сведениям издания, меру пресечения фигурантке дела о теракте изберет Басманный суд столицы.

После допроса в Следственном комитете 3 апреля 26-летнюю петербурженку повезли в аэропорт Пулково, где к тому времени подготовили два самолета из специального летного отряда "Россия".

Напомним, что взрыв в заведении Street Food Bar №1 прогремел накануне вечером. Он унес жизнь военкора Владлена Татарского. По последним данным, от последствий взрыва пострадало более 30 человек. Трепову задержали утром в понедельник. Силовикам она рассказала, что вручила Татарскому статуэтку, в которой впоследствии сдетонировало самодельное взрывное устройство. СК переквалифицировал дело с убийства общеопасным способом (ч. 2 ст. 105 УК) на теракт (ч. 3 ст. 205 УК).


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