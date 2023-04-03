Путин наградил орденом Мужества погибшего при теракте военкора Татарского

Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении погибшему накануне в Петербурге военкору Владлену Татарскому (настоящее имя - Максим Фомин) ордена Мужества. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

По мнению главы государства, при исполнении профессионального долга военкор проявил мужество и отвагу.

40-летний Татарский погиб на своем творческом вечере в результата теракта, случившегося в кафе на Университетской набережной. Подозреваемую в причастности ко взрыву Дарью Трепову задержали утром 3 апреля. После допроса ее повезли в Пулково: как пишут СМИ, меру пресечения 26-летней фигурантке дела о теракте определит Басманный суд.