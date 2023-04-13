"Казанский стрелок" Галявиев получил пожизненный срок за стрельбу в школе

Организовавший "колумбайн" в казанской гимназии № 175 Ильназ Галявиев приговорён к пожизненному сроку заключения, информирует в четверг, 13 апреля, пресс-служба Следственного комитета.

На пожизненном настаивала сторона прокуратуры.

Стрельба в школе произошла 11 мая 2021 года. 19-летний Галявиев пришёл в учебное заведение с ружьём и начал стрельбу по людям. От его действий погибли девять человек — два преподавателя и семь школьников, при этом тяжкий вред здоровью получили 143 пострадавших, из которых 135 — дети.

В декабре 2021 года Следственный комитет предъявил окончательное обвинение Галявиеву, вменив ему статьи об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенных общеопасным способом (ч. 2 ст. 105 УК РФ); изготовлении и хранении взрывчатых веществ и взрывного устройства (ч. 1 ст. 223.1 и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ); умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

Проведённые в отношении стрелка психолого-психиатрических экспертизы показали его полную вменяемость. В своём деянии Галявиев полностью раскаялся.