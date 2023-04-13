КПРФ не стала наказывать самарского депутата за просмотр обращения Путина с лапшой на ушах

Обком КПРФ в Самаре не станет исключать из своих рядов депутата местной губернской думы Михаила Абдалкина, который лицезрел послание президента РФ Владимира Путина с лапшой на ушах, пишет "Коммерсант". "Наказать" депутата требовал региональный парламент.

В ответе властям самарские коммунисты указали, что "самостоятельно принимают решения", поэтому не будут снимать Абдалкина с руководящих постов.

Парламентарий прославился благодаря публикации видео, в котором он слушает послание Путина Федеральному собранию, сидя с лапшой на ушах. За этот "проступок" в середине марта Новокуйбышевский горсуд постановил взыскать с Абдалкина 150 тысяч рублей. При этом в материалах дела упоминался видеоролик с записью перформанса, устроенного депутатом. Решение суда народный избранник обжаловал.

Фото: скриншот видео из YouTube-канала Михаила Абдалкина