Суд в Самаре оштрафовал местного депутата из-за просмотра послания Путина с лапшой на ушах

Новокуйбышевский городской суд Самарской области оштрафовал местного депутата от КПРФ Михаила Абдалкина на 150 тысяч рублей по делу о дискредитации Вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП), сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на адвоката Алексея Лапузина. Протокол на коммуниста был составлен из-за публикации видеозаписи, где он с лапшой на ушах смотрит послание президента Федеральному собранию.

Лапузин заявил изданию о том, что защита намерена обжаловать вынесенное решение.

На видеозапись Абдалкина обратил внимание в конце февраля депутат Госдумы Александр Хинштейн. Увиденное возмутило парламентария и он потребовал "приструнить" коммуниста. После этого депутаты Самарской губернской думы вынесли публичное порицание коллеге. В начале марта Абдалкин сообщил, что на него был составлен протокол о дискредитации армии из-за перформанса.

Сама видеозапись представляет собой короткое видео, в течение которого депутат сидит с лапшой на ушах и кивает вслед словам Владимира Путина. "Полностью поддерживаю, полностью согласен, отличное выступление. Ничего подобного я за последние 23 года не слышал. Приятно удивлен", — прокомментировал в Telegram-канале Абдалкин свой ролик.

Фото: Telegram-канал "Голос рабочего Самарской области"