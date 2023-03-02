На депутата, смотревшего с лапшой на ушах послание Путина, составили протокол о дискредитации армии

Депутат Самарской губернской думы от КПРФ Михаил Абдалкин сообщил, что его перформанс в день президентского послания Федеральному собранию обернулся составлением административного протокола. В ближайший вторник его будут судить по ст. 20.3.3 КоАП (дискредитация Вооруженных сил). Из поста Абдалкина в соцсети следует, что видео с лапшой на ушах выкладывал не он.

"Будем бороться, доказывать свою непричастность и невиновность", - написал депутат, которому теперь грозит штраф до 50 тысяч рублей.

На ироническое видео вскоре после публикации на YouTube обратил внимание единоросс из Госдумы Александр Хинштейн, которого оно возмутило. После этого коллеги Абдалкина по региональному парламенту вынесли ему порицание. Прозвучало также предложение исключить его из рядов коммунистов.