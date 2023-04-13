Нилов рассказал о десятках миллионов откликов на свою идею о "военном налоге"

Первый заместитель председателя фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме Олег Нилов, выступая на брифинге 13 апреля, раскрыл новые подробности своей идеи ввести "военный налог" для россиян. Парламентарий заявил, что озвученное им накануне предложение вызвало большой резонанс.

"Миллионы откликов, наверное, десятки миллионов откликов. Я благодарю вас, уважаемые коллеги, всех, кто участвовал в этом, - сказал Нилов журналистам. - Даже тех, кто участвовал из Лондона напрямую, раздавая своим ципсошным отрядам команду "мочить" вот эту идею в зародыше".

Депутат заявил, что "военный налог" должен быть прогрессивным и в первую очередь им необходимо обложить не служивших в армии мужчин.

"На одного участника СВО у нас сто военнообязанных или находящихся в призывном возрасте мужчин в стране. Обращаюсь к ним в таком режиме диалога. Нет желания, возможности идти добровольцем — давайте решим вопрос, чтобы это сделали профессионально подготовленные, смелые, готовые к защите Родины граждане страны. Они есть, но, к сожалению, пока каких-то условий не хватает", - заявил Нилов.

Он добавил, что государство и так занимается вопросом обеспечения военнослужащих, но поскольку "50 стран встали вместе с бандеровцами, нацистами, НАТО, Евросоюзом против России", у государства есть проблемы, которые нужно решать в первую очередь. Это увеличение военно-промышленного производства и поддержка аграрно-промышленного комплекса, перечислил депутат.