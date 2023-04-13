Полиция Петербурга проводит проверку по факту стрельбы в школе

Петербургские правоохранители инициировали проверку после стрельбы в школе, расположенной в Калининском районе на проспекте Науки, информирует пресс-служба ГУ МВД по региону.

В полицию позвонили учителя, сообщившие о том, что девятиклассник в туалете выстрелил несколько раз в двух учащихся 8 класса.

На место прибыл наряд полиции. У молодого человека изъяли пневматический пистолет.

Также выяснилось, что перед первым уроком юноша ещё дважды выстрелил в двух семиклассников.

Четверых детей отправили в больницу. Юного стрелка доставили в отдел, на место вызвали его отца.

Отметим, что в комитете по образованию сообщили, что пистолет был не пневматический, а игрушечный с пластмассовыми пульками.