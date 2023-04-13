В Петербурге ищут молодого человека, прокатившегося в метро с редким удавом

Сотрудники Северо-Западного управления Росприроднадзора заинтересовались гражданином, попавшим на видео вместе с редкой змеей. На разошедшейся в соцсетях записи императорский удав обвивает горизонтальный поручень в вагоне поезда, следующего по фиолетовой ветке подземки.
Ведомство просит связаться с ним всех, кому что-либо известно о молодом человеке, провозившем животное. Инцидент также побудил РПН обратиться в силовые структуры.
"После установления личности гражданина управление рассмотрит вопрос инициирования мер воздействия", - говорится в сообщении пресс-службы.
Императорские удавы находятся под угрозой исчезновения. Кроме того, граждане не вправе их содержать.
Аналогичный сюжет в Петербурге имел место прошлым летом: тогда в дело вмешалась прокуратура.
Скриншот видео: Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер