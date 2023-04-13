ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 15:05

В Петербурге ищут молодого человека, прокатившегося в метро с редким удавом

фото ЗакС политика В Петербурге ищут молодого человека, прокатившегося в метро с редким удавом

Сотрудники Северо-Западного управления Росприроднадзора заинтересовались гражданином, попавшим на видео вместе с редкой змеей. На разошедшейся в соцсетях записи императорский удав обвивает горизонтальный поручень в вагоне поезда, следующего по фиолетовой ветке подземки.

Ведомство просит связаться с ним всех, кому что-либо известно о молодом человеке, провозившем животное. Инцидент также побудил РПН обратиться в силовые структуры.

"После установления личности гражданина управление рассмотрит вопрос инициирования мер воздействия", - говорится в сообщении пресс-службы.

Императорские удавы находятся под угрозой исчезновения. Кроме того, граждане не вправе их содержать.

Аналогичный сюжет в Петербурге имел место прошлым летом: тогда в дело вмешалась прокуратура.

Скриншот видео: Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости13 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама