В Петербурге ищут молодого человека, прокатившегося в метро с редким удавом

Сотрудники Северо-Западного управления Росприроднадзора заинтересовались гражданином, попавшим на видео вместе с редкой змеей. На разошедшейся в соцсетях записи императорский удав обвивает горизонтальный поручень в вагоне поезда, следующего по фиолетовой ветке подземки.

Ведомство просит связаться с ним всех, кому что-либо известно о молодом человеке, провозившем животное. Инцидент также побудил РПН обратиться в силовые структуры.

"После установления личности гражданина управление рассмотрит вопрос инициирования мер воздействия", - говорится в сообщении пресс-службы.

Императорские удавы находятся под угрозой исчезновения. Кроме того, граждане не вправе их содержать.

Аналогичный сюжет в Петербурге имел место прошлым летом: тогда в дело вмешалась прокуратура.

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