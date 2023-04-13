Стрелявший из пневматики школьник стал фигурантом дела о хулиганстве

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении старшеклассника, стрелявшего в школьников из пневматического пистолета в центре образования №633 на проспекте Науки. Его подозревают в хулиганстве (ст. 213 УК), сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК по Петербургу 13 апреля. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении подозреваемому обвинения.

"Подросток из хулиганских побуждений произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета в сторону двух школьников, причинив им телесные повреждения. Затем, находясь в здании школы также выстрелил в сторону учащихся, в результате чего ранил еще 3 школьников" - говорится в сообщении СК.

Пострадавших после осмотра в медучреждении отпустили домой. Глава Калининского района Сергей Петриченко в своем Telegram-канале заявил, что их жизни и здоровью ничего не угрожает. Кроме того, районная администрация окажет необходимую помощь пострадавшим и родителям и даст оценку действиям сотрудников образовательного учреждения.

Ранее сообщалось, что стрелявший стоит на учете комиссии по делам несовершеннолетних.