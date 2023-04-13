Единороссы из Петровского разочаровались в главе округа

Совет МО "Петровский" грезит мыслью об отставке главы округа Дмитрия Вагина. Депутатов совета не устраивают управленческие навыки единоросса. Год назад муниципалы провели заседание, на котором признали отчет Вагина неудовлетворительным и обратились к губернатору с просьбой уволить его. Глава округа пытался оспорить решение коллег в суде, но потерпел неудачу.

В начале апреля в Петроградском районном суде Петербурга закончилось судебное разбирательство по иску главы МО "Петровский" Дмитрия Вагина к муниципальному совету. Он требовал признать незаконными пять решений коллег, принятых на внеочередном заседании 23 мая 2022 года. Среди них были документы о проведении внешнего аудита местной администрации, признании отчета главы неудовлетворительным и о передаче прав в официальной группе муниципалитета "ВКонтакте". Также среди решений было обращение к губернатору Александру Беглову об отправке Вагина в отставку.

Обстоятельства изложены в решении суда. За три дня до заседания совета 23 мая трое мундепов Алла Бредец, Игорь Куц и Дмитрий Ильковский направили главе округа сообщение в WhatsApp с уведомлением о проведении внеочередного заседания. К нему был приложен проект повестки заседания. Вагин участвовать в этом заседании отказался, о чем и сообщил коллегам. Он утверждал, что инициатива о внеочередном заседании была направлена недостаточным количеством депутатов, а также мундепы не отправили ему проекты решений.

На спорное заседание явились 6 депутатов из 10: Лилия Сикоева, Александр Белокобыльский, Дмитрий Ильковский, Ксения Воробьева, Юрий Гатчин и Алла Бредец, которая вела заседание. По регламенту проведения заседаний МО "Петровский" правомочным заседание считается, если на нем присутствует не менее половины депутатского корпуса. Вагин уверен, что Бредец не имела права созывать заседание и подписывать принятые на нем решения, а значит, они не имеют юридической силы. Он отмечал, что документы не были опубликованы в газете муниципалитета и не направлялись ему для подписания.

Вагин полагает, что этим самым было нарушено федеральное законодательство о местном самоуправлении. В частности, его право на осуществление полномочий. Еще решение коллег якобы лишило его возможности объясниться по волнующим вопросам. Вдобавок ко всему, он считает, что это ущемляет его права как должностного лица.

В Петроградский районный суд Вагин ни разу не явился ни на одно из заседаний, где рассматривали его иск. Ответчики также лично не принимали участие в процессе, доверив это своему юристу. Суд не нашел оснований для удовлетворения заявления, решив, что Вагин сам проигнорировал заседание совета и лишил себя возможности дать пояснения по вопросам из повестки заседания. Об этом говорит табель, согласно которому Вагин находился на своем рабочем месте. Кроме того, Бредец имела право подписать принятые решения, поскольку Вагин отсутствовал, заключил суд.

В ходе судебного разбирательства представители муниципалов обратили внимание суда на то, что Вагин якобы неоднократно нарушал регламент в части периодичности проведения заседаний совета в 2021-2022 годах и не созывал депутатов. Также суду были представлены протоколы некоего заседания от 10 марта 2022 года, которое проводилось в "заочном" формате". Депутаты заявляли, что не участвовали в нем. Более того, никакого "заочного" или удаленного формата участия в заседаниях совета не предусмотрено.

Сейчас вопрос о спорном заседании муниципалов изучают сотрудники Следственного комитета. Проверить действия Вагина на наличие признаков преступления по статье о подделке документов (ст. 327 УК) муниципалы просили еще в июле. До сих пор ведомство не знакомило заявителей с результатами проверки. Муниципалов вызывали для дачи показаний, но на этом их взаимодействие прекратилось.

Вагин избрался в совет в 2019 году. До этого он более 20 лет трудился в банковской отрасли. Заручившись поддержкой депутатов, возглавил муниципалитет. Коллеги тогда думали, что он сможет достойно занимать этот пост и работать на благо округа. По словам некоторых депутатов, во время пандемии коронавируса в 2020 году начали появляться замечания к работе Вагина. Вся деятельность муниципалитета перешла на "удаленку" и депутаты ждали от главы разумных стратегических решений. Оправдать ожидания совета у Вагина не получилось, рассказали ЗАКС.Ру депутаты.

Отметим, недавно Контрольно-счетная палата отчиталась о проверке деятельности муниципалитета. С 2020 по 2022 год контрольный орган выявил 230 нарушений, часть из которых нанесла ущерб бюджету.

Депутат Бредец рассказала ЗАКС.Ру, что отношения внутри совета портить никто не хотел. Никаких коалиций или объединений против главы не формировались.

- Те надежды, которые возлагались - не подтвердились. У нас очень дружный коллектив, несмотря на то, что мы очень разные. <...> Люди интересные, которые в этом совете давно. У которых накоплен богатейший опыт работы, которым они готовы всегда поделиться, но, к сожалению, они, наверное, не были услышаны. Те корректировки, которые ему предлагались сделать, он выслушивал, но делал по-своему, - рассказала Бредец.

На должность главы вместо главы муниципалитета может претендовать его заместитель Лилия Сикоева, которая трудится на муниципальной службе с 2004 года. Сама Сикоева в разговоре с ЗАКС.Ру на вопрос о ее возможной кандидатуре лишь напомнила, что подобные решения принимает совет депутатов, а не она.

В скором времени муниципалы могут снова вернуться к теме удаления Вагина в отставку. Глава округа до сих пор не отчитался перед муниципалами о своей работе.

Константин Леньков, фото Константин Леньков, Михаил Масленников