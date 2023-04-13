Евросоюз ввел санкции против ЧВК "Вагнер"

В санкционном списке Евросоюза, включающем в себя физические и юридические лица, появилось две новых позиции. Санкции распространились на частную военную компанию "Вагнер", связь с которой в нынешнем году признал бизнесмен Евгений Пригожин.

Кроме того, ограничения ввели в отношении РИА ФАН. Агентство входит в состав медиагруппы "Патриот", попечительским советом которой тоже руководит Пригожин.

К концу февраля ЕС принял десять пакетов санкций против РФ, связанных с ее политикой в отношении Украины. Спустя год после начала спецоперации санкции применили к филиалам российских медиа, входящих в МИА "Россия сегодня".