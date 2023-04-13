Минцифры подготовило проект указа о цифровом паспорте

На официальном портале правовой информации 13 апреля появился проект президентского указа, который приравнивает предъявление информации из аккаунта на "Госуслугах" к предъявлению бумажных документов. Документ подготовило Минцифры.

Нормативный акт носит название "О предъявлении документов с использованием информационных технологий". Его общественные обсуждения должны будут завершиться 27 апреля.

"Правительство Российской Федерации определит случаи, когда предъявление сведений из документов с использованием мобильного приложения, приравнено к предъявлению документов, удостоверяющих личность, либо иных выданных гражданину государственными органами документов, и перечень документов, сведения из которых используются в таких случаях", - говорится в пояснительной записке к инициативе.

Ранее с принятием инициативы о цифровом паспорте просил поторопиться чиновников президент Владимир Путин. Новая норма, с точки зрения главы Минцифры Максута Шадаева, призвана облегчить россиянам бытовую сторону жизни и не может применяться в любых ситуациях.