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Новости 20:25

Путин одобрил скорейшее внедрение цифровых паспортов

фото ЗакС политика Путин одобрил скорейшее внедрение цифровых паспортов

Президент Владимир Путин поддержал инициативу Минцифры, которое хочет ввести цифровые удостоверения личности как альтернативу бумажным паспортам россиян. Свою позицию он озвучил на совещании с участием главы министерства Максута Шадаева.

"Пожалуйста, чем быстрее, тем лучше. (...) Конечно, такие сервисы в высшей степени востребованы, и нужно просто ускорить их внедрение. Готовьте, пожалуйста, эти проекты", - приводит "Интерфакс" слова главы государства.

Проект соответствующего указа Минцифры и ФСБ должны будут до 1 мая передать в правительство.

По мнению Шадаева, реализация проекта облегчит бытовую сторону жизни сограждан. При этом министр добавил, что не стоит ждать многочисленности ситуаций, позволяющих заменять паспорт цифровым удостоверением. В качестве примера он вспомнил узаконенный год назад эксперимент с Fan ID, который, впрочем, нашел понимание далеко не у всех спортивных болельщиков.


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