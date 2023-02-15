Путин одобрил скорейшее внедрение цифровых паспортов

Президент Владимир Путин поддержал инициативу Минцифры, которое хочет ввести цифровые удостоверения личности как альтернативу бумажным паспортам россиян. Свою позицию он озвучил на совещании с участием главы министерства Максута Шадаева.

"Пожалуйста, чем быстрее, тем лучше. (...) Конечно, такие сервисы в высшей степени востребованы, и нужно просто ускорить их внедрение. Готовьте, пожалуйста, эти проекты", - приводит "Интерфакс" слова главы государства.

Проект соответствующего указа Минцифры и ФСБ должны будут до 1 мая передать в правительство.

По мнению Шадаева, реализация проекта облегчит бытовую сторону жизни сограждан. При этом министр добавил, что не стоит ждать многочисленности ситуаций, позволяющих заменять паспорт цифровым удостоверением. В качестве примера он вспомнил узаконенный год назад эксперимент с Fan ID, который, впрочем, нашел понимание далеко не у всех спортивных болельщиков.