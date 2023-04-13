На проезжей части в Пушкине появился "памятник бездействию чиновников"

В Пушкинском районе Петербурга активисты превратили часть разбитого дорожного покрытия на Анциферовской улице в импровизированный "памятник": рядом с одной из ям появилась памятная табличка. Акцию осветило общественное движение "Гражданин Пушкин".

Активисты отмечают, что улица представляет собой единственно возможный въезд на территорию ЖК "Александровский". Чинить ее госслужащие не спешат, что объясняется бесхозностью дороги.

"Как и во всех аналогичных случаях, комитет по благоустройству не торопится брать дорогу на свой баланс, чтобы полноценно и своевременно обслуживать ее за счет бюджета", - заключают градозащитники.

Памятник под названием "Яма на Анциферовской" его создатели просят КГИОП включить в реестр объектов культурного наследия. Инсталляцию посвятили бездействию городских чиновников.

фото: Гражданин Пушкин / Telegram