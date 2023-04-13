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Ответ ГУИОН о времени постройки доходного дома на улице Егорова удовлетворил градозащитников

фото ЗакС политика Ответ ГУИОН о времени постройки доходного дома на улице Егорова удовлетворил градозащитников

Депутат петербургского парламента Борис Вишневский получил ответ от ГБУ "Городское управление инвентаризации и оценки недвижимого имущества" относительно судьбы доходного дома на улице Егорова в Адмиралтейском районе. Чиновники написали, что у них не имеется сведений о якобы 1930-м годе постройки, который указан в документах Росреестра и который открывает возможность для сноса.

"Зато у нас есть доводы: это один из дворовых корпусов доходного дома купца Ивана Васильевича Устинова (архитектор С.А. Баранкеев) по Измайловскому пр., 18, который, по данным  Центрального государственного исторического архива, был построен в 1903 году. Это значит, что флигель находится под защитой закона 820-7 и не может быть снесен", - рассудил депутат в своем Telegram-канале.

В конце марта СК после жалоб градозащитников организовал доследственную проверку в связи со сносом старинного дома №23Б по улице Егорова. Активисты настаивают на дореволюционном происхождении здания и уверены в фальсификации сведений о нем. Остановленные строительные работы на объекте проводила компания ЛСР, желающая возведения на этом участке девятиэтажного жилого комплекса.

фото: Градозащитный пресс-центр


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Вишневский Борис Лазаревич 




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