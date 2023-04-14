СК Петербурга попросили проверить Стрелкова-Гиркина на предмет дискредитации армии

Заявления экс-главы минобороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) попросили проверить на предмет дискредитации российской армии, пишет Telegram-канал "Mash на Мойке".

По сведениям издания, в содержимом стримов и публикаций усомнилась некая Татьяна из Новосибирска, которая обратилась в Следственный комитет Петербурга, будучи уверенной, что Стрелков там проживает. При этом на его странице в соцсети "ВКонтакте" в графе "город проживания" стоит Москва.

В самом управлении СК по Петербургу эту информацию пока никак не прокомментировали.

Ранее, напомним, суд в Гааге приговорил Стрелкова к пожизненному заключению по делу о малайзийском "Боинге".