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Новости 10:20

СК Петербурга попросили проверить Стрелкова-Гиркина на предмет дискредитации армии

фото ЗакС политика СК Петербурга попросили проверить Стрелкова-Гиркина на предмет дискредитации армии

Заявления экс-главы минобороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) попросили проверить на предмет дискредитации российской армии, пишет Telegram-канал "Mash на Мойке".

По сведениям издания, в содержимом стримов и публикаций усомнилась некая Татьяна из Новосибирска, которая обратилась в Следственный комитет Петербурга, будучи уверенной, что Стрелков там проживает. При этом на его странице в соцсети "ВКонтакте" в графе "город проживания" стоит Москва.

В самом управлении СК по Петербургу эту информацию пока никак не прокомментировали.

Ранее, напомним, суд в Гааге приговорил Стрелкова к пожизненному заключению по делу о малайзийском "Боинге".


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