Из-за сообщений о лжеминировании в Петербурге пришлось эвакуировать 750 человек

Не менее 750 жителей Петербурга вынужденно эвакуировали из-за сообщений о лжеминировании магазинов и образовательных учреждений. Послания взрывоопасного характера поступали на мобильные телефоны и электронные адреса.

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, сообщения получили несколько учреждений, при этом эвакуацию решили провести только в одном объекте. Во время осмотра никаких взрывчатых устройств спецслужбы не нашли. Силовики решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, в марте из-за послания о лжеминировании из Эрмитажа эвакуировали почти 4 тысячи человек.