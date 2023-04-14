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Новости 12:57

Стенды Петербурга на ПМЭФ и саммите Россия - Африка оформят за 100 млн рублей

фото ЗакС политика Стенды Петербурга на ПМЭФ и саммите Россия - Африка оформят за 100 млн рублей

Комитет по государственному заказу Смольного выбрал победителя, который оформит стенды города на Петербургском международном экономическом форуме, а также на саммите Россия - Африка. Внимание на итоги конкурса обратила "Фонтанка".

Подряд получило ООО "Лира". За оформление городских стендов компания получит 100,7 млн рублей. Стартовая цена лота составляла 134,1 млн рублей.

В прошлом году на оформление стендов потратили чуть более 63 млн рублей. Изначально Смольный опубликовал госзакупку на 89,6 млн рублей, однако позже отозвал ее из-за жалобы компании "Мейк".

Ранее организаторы ПМЭФ известили о смене официального автомобиля с Mercedes Benz на китайский EXEED.

XXVI форум пройдёт с 14 по 17 июня.


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