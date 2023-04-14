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Новости 13:33

Вишневский потребовал остановить строительство гостиницы у Морского вокзала

фото ЗакС политика Вишневский потребовал остановить строительство гостиницы у Морского вокзала

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский ("Яблоко") обратился к губернатору Александру Беглову с требованием остановить строительные работы на улице Опочинина в Василеостровском районе, сообщил ЗАКС.Ру сам парламентарий. По информации "яблочника", неподалеку от Морского вокзала хотят возвести пятиэтажную гостиницу.

Вишневский уверен, что спорный участок предназначен для использования в рекреационных целях, где следует обустроить открытые зеленые пространства. В письме главе города он отмечает, что власти несколько раз продлевали разрешение на строительство, несмотря на то что застройщик к работам не приступал. Продлевать в таком случае нельзя, отмечает депутат, ссылаясь на положение Градостроительного кодекса. 

"Яблочник" просит отозвать документ и принять меры для остановки работ. Накануне Вишневский встречался с местными жителями. Он считает, что участок относится к Опочининскому саду и застраивать его нельзя. 

Ранее стало известно, что ради строительства многоэтажного дома в Невском районе хотят снести здание бывшего советского института. 

Константин Леньков


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Упоминаемые персоны
Вишневский Борис Лазаревич 




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