К осени следующего года завершится ремонт фасадов "Дома текстилей" на Московском проспекте

Петербургский комитет по охране памятников отчитался о ходе реставрационных работ в так называемом Доме текстилей (Московский проспект, 79). Утверждается, что дворовые фасады еще осенью были готовы на 80%. Медленнее движется ремонт лицевого фасада, в ходе которого предпринимаются специальные меры предосторожности: из-за шума и пыли окна заклеивают. Кроме того, в плачевном состоянии находятся лепные элементы.

"На тех участках фасада, где не проводятся расчистки, по просьбе жителей подрядная организация временно снимает пленку с окон до возобновления процесса", - пояснил представитель ГКУ "Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры" Александр Тарасенко.

Если коммунальщики успеют выполнить ремонт крыш, дворовые фасады обещают привести в порядок уже нынешней осенью, тогда как реставрация главного фасада продлится до следующего лета включительно.

Жилое здание сталинской эпохи, рассчитанное на 426 квартир, было построено по проекту Льва Ильина и Анатолия Арнольда. По мнению экспертов КГИОП, "Дом текстилей" относится к зданиям, формирующим парадный облик всего 9-километрового Московского проспекта.

фото: kgiop.gov.spb.ru