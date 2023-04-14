Смольный разработал правила выступлений уличных музыкантов на Дворцовой

Комитет по культуре Петербурга подготовил проект распоряжения о проведении уличных выступлений на Дворцовой площади. Документ опубликован в разделе антикоррупционной экспертизы на сайте правительства города.

Согласно проекту распоряжения, на площади определили пять мест для выступления. Три из них - с запретом на звукоусиливающую аппаратуру и ударные музыкальные инструменты, два - с разрешением. Каждое место - "в форме окружности радиусом, равным трем метрам", сказано в документе. Там же указаны географические координаты мест для выступлений и приложены их изображение на схеме площади.

В проекте распоряжения указано, что уличное выступление нельзя проводить ближе 10 метров к Александровской колонне. Играть музыку со звукоусиливающей аппаратурой можно, но только, если звук направлен в сторону Певческого моста или Александровского сада.

Запрещено портить мощение, использовать дизельные генераторы, пиротехнику, открытый огонь, в наполненные газом воздушные шары, а также ставить ограждения или рекламно-информационные щиты. Кроме этого, уличное выступление не должно нарушать цветовую и стилевую гармонию архитектурного фона Дворцовой площади.

Если кто-то хочет провести выступление со сценой или другим оборудованием, то он должен согласовать это с Управлением Минкульта по Северо-Западному федеральному округу. При подготовке мероприятия его организатор должен учитывать время работы "Государственного Эрмитажа", уточняется в документе.

Напомним, ранее Законодательное собрание Петербурга приняло закон о согласовании уличных выступлений. Правила для мероприятий на Дворцовой должен был подготовить комитет по культуре. Места для выступлений в остальном городе определили администрации районов: парки, сады и скверы.

София Саттарова / Скриншоты мест выступлений из проекта распоряжения комитета по культуре Петербурга