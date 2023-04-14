В пабликах органов власти Ленобласти появились новые кнопки для граждан

У официальных сообществ в социальных сетях, закрепленных за органами власти Ленинградской области, появились новые опции для граждан, передает пресс-служба администрации региона. Для облегчения коммуникации с чиновниками и муниципалами жители теперь могут воспользоваться кнопками "Сообщить о проблеме" и "Высказать мнение".

"С использованием платформы обратной связи можно участвовать в общественных обсуждениях и публичных слушаниях, проходить опросы, голосовать, а результаты обратной связи от жителей должны находить воплощение в реализованных проектах", - отметила вице-губернатор Анна Данилюк.

Обязанность вести страницы в соцсетях у российских органов власти любого уровня появилась в конце прошлого года. Больше всего официальных пабликов у госорганов находится на платформе "ВКонтакте".