Петербург вошел в топ-10 регионов по исполнению закона о госпабликах в соцсетях

Автономная некоммерческая организация "Диалог Регионы" проанализировало то, как различные субъекты Федерации исполняют закон, предписывающий госучреждениям вести верифицированные официальные страницы в отечественных социальных сетях. Как передает ТАСС, тройку самых добросовестных регионов сформировали Пермский край, Калужская и Новгородская области. В топ-10 оказались также Петербург, ЯНАО, Адыгея, Удмуртия, Ульяновская и Кемеровская области и Мордовия. Отмечается, что три четверти всех подтвержденных страниц госучреждений ведутся в сети "ВКонтакте".

Условий исполнения закона три: получение отметки "госорганизация", назначение ответственных и подключение страницы или паблика к форме обратной связи Минцифры. В середине сентября профильное министерство насчитало более 8 тысяч органов власти, которые подтвердили подлинность своих страниц в российских соцсетях. Сделать это можно через портал "Госуслуг".

Напомним, что в начале осени премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому все органы власти начиная с 1 декабря должны вести официальные страницы в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Правило распространяется также на подведомственные учреждения. на муниципалитеты и судебные инстанции.