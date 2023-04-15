Роскомнадзор составил протоколы на два видеосервиса из-за нарушений закона об ЛГБТ

Отечественные онлайн-кинотеатры Movix и Peers.TV получили первые в российской правоприменительной практике протоколы по статье о демонстрации ЛГБТ несовершеннолетним, пишет РБК со ссылкой на источник в Роскомнадзоре.

Идентичные производства начались по ч. 2 ст. 6.21.2. КоАП, что грозит юридическим лицам штрафом в размере от 1 до 4 млн рублей, либо приостановкой деятельности на три месяца.

По словам собеседника издания, схожие нарушения ведомство нашло в контенте еще 15 аудиовизуальных сервисов. Чиновники обещают составить административный протокол по каждому из выявленных случаев.

Напомним, что закон о полном запрете ЛГБТ-пропаганды и демонстрации таких отношений детям президент подписал в декабре прошлого года. До того в России находилась под запретом только пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.