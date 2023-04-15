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Новости 14:59

В петербургском метро задержали мужчину с муляжом гранаты

фото ЗакС политика В петербургском метро задержали мужчину с муляжом гранаты

Петербургские правоохранители задержали и доставили в отдел полиции № 8 мужчину, которого не пустили на станцию метро "Проспект Ветеранов". Сотрудники подземки остановили пассажира, обнаружив при нем муляж ручной гранаты и две каски, после чего позвали силовиков. Об этом пишет "Фонтанка".

Задержанный рассказал, что участвует в реконструкторских мероприятиях.

Подозрительная поклажа в ближайшее время пройдет экспертизу. Неприятности грозят петербуржцу в том случае, если среди необычных предметов выявят что-либо взрывоопасное.


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