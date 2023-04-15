ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 15:45

Миронов осудил борьбу Центробанка со сверхнизкими ипотеками

фото ЗакС политика Миронов осудил борьбу Центробанка со сверхнизкими ипотеками

Решение Центробанка ограничить выдачу ипотечных кредитов от застройщиков по экстремально низким ставкам прокомментировал лидер справедливороссов Сергей Миронов. По его мнению, регулятор борется не с тем явлением, с которым следовало бы, и не предлагает взамен разумных мер социальной поддержки. Политик считывает в поведении ЦБ попытку позаботиться о банках, а не о гражданах.

"По таким программам в прошлом году выдали почти две трети от всех кредитов. Это значит, что ипотеку по ставкам банков граждане просто "не тянут". Они вынуждены пользоваться предложениями застройщиков, потому что иначе взять кредит не смогут", - приводит его позицию персональная пресс-служба.

Миронов уверен, что настало время предложить соотечественникам вместо дешевой ипотеки непосредственно от застройщиков льготную ипотеку от самого Банка России. По его подсчетам, вполне реально установить ставку в размере трех процентов на ипотеку для семей с детьми.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Миронов Сергей Михайлович 




Новости15 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама